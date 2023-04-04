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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 3:38

В Башкирии пьяный 21-летний водитель Nissan Almera насмерть сбил мужчину

Личность погибшего пока не установлена
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии пьяный водитель легковушки насмерть сбил мужчину. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

ДТП произошло около трех часов ночи 4 апреля. На 24-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский 21-летний житель Гафурийского района совершил наезд на пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего пока неизвестна, на вид ему около 40-45 лет.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В дорожной полиции добавили, что водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Алкотестер показал у него 0,2 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Госавтоинспекция проводит проверку по факту автоаварии.