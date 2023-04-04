В Уфе 28-летняя девушка за рулем Audi Q7 врезалась в жилой дом

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе девушка за рулем иномарки врезалась в жилой дом. Об этом сообщила городская ГИБДД.

ДТП произошло в понедельник, 3 апреля, около часа дня. Следуя по улице Суворова, 28-летняя горожанка на Audi Q7 не справилась с управлением и совершила наезд на жилое здание.

В результате аварии водитель и ее 33-летний пассажир получили травмы. Они обратились в больницу, и после оказания помощи их отпустили домой.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, минувшей ночью в Стерлитамакском районе Башкирии пьяный 21-летний водитель насмерть сбил неизвестного мужчину.