Уфа заключила контракт на ремонт Шакшинского моста стоимостью 2,2 млрд рублей

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Мэрия Уфы и компания «Башкиравтодор» 31 марта заключили контракт на капитальный ремонт Шакшинского моста. Стоимость работ составит 2,2 млрд рублей. Деньги выделили бюджеты трех уровней: федерального, республиканского и городского. Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба администрации.

– Протяжённость мостового сооружения составляет 440,82 м. В рамках производства строительно-монтажных работ предусмотрена замена всех балочных пролетных строений правобережной эстакады на неразрезные цельнометаллические, а также опорных частей и деформационных швов и конструктивных элементов устоев моста, – передали в мэрии.

В ближайшее время подрядчик разработает график работ, завершить которые планируется только к концу февраля 2025 года. Во время ремонта движение на мосту будет перекрываться на половине проезжей части. Жителей города попросили заранее быть готовыми к возможным затруднениям движения и «закладывать больше времени на свой маршрут».

Ранее стало известно, что Шакшинский мост был признан непригодным для нормальной эксплуатации. Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев. Мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша.