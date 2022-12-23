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Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе обойдется в 2 млрд рублей, 1,7 млрд из которых выделит федеральный бюджет. Об этом 23 декабря сообщило региональное правительство.

Ранее стало известно, что профильные специалисты назвали мост непригодным для «нормальной эксплуатации».Конструкции необходима замена всех балок правобережной эстакады, опорных частей, деформационных швов и конструктивных элементов устоев.

План капитального ремонта с положительным заключением уже есть. Сейчас городские службы ведут подготовительную работу для отбора подрядчика. Во время строительных работ, которые начнутся в начале 2023 года, движение по мосту будет частично перерываться.

Шакшинский автомобильный мост был построен в 1984 году. Он располагается в створе улицы Перспективной у поселка Шакша. Его протяженность составляет 440 метров.