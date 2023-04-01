Боец СВО из Башкирии встретился в отпуске с писавшей ему добрые письма школьницей

Фото: МБОУ СОШ № 5

Житель Башкирии Леонид Дроздов, который принимает участие в специальной военной операции, во время своего отпуска встретился со школьницей Софией Чукавиной. Девочка писала ему в рамках общероссийской акции «Письмо солдату». Об этом сообщили «Иглинские вести» со ссылкой на школу № 5 в Иглино.

Ученица седьмого класса просила бойца вернуться невредимым и живым. Письмо было написано в сентябре прошлого года. Леонид приехал проведать девочку в школе вместе со своей семьей, а также поблагодарил ее за теплые слова.

Леонид рассказал, что письмо девочку попалось ему в конце сентября. Он добавил, что очень благодарен за поддержку и отметил, что эти строки важны для каждого солдата.

– Ваши добрые послания мы перечитываем каждый день. Многие мои сослуживцы даже из разных регионов нашей страны обещали встретиться с отправителями писем, как только приедут в отпуск, – рассказал Леонид.

В память о встрече мужчина подарил девочке большого игрушечного медведя, Леонид возвращается в свою часть 4 марта.