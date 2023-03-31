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НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:24

В Уфе под окнами дома обнаружили труп 17-летнего подростка

Трагедия случилась на днях на бульваре Ибрагимова
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В Советском районе Уфы под окнами дома обнаружили труп 17-летнего подростка. Об этом рассказал телеканал UTV.

Трагедия вечером 28 марта случилась на бульваре Ибрагимова. Парень выпал из окна, его тело обнаружили возле припаркованного ко входу в подъезд многоквартирного дома. Инцидент был зафиксирован на камеру видеонаблюдения.

Местные жители отмечают, балкон квартире, где жил с мамой подросток, не был застеклен. Также граждане поведали, что покойный был отличником, шел на золотую медаль и должен был вот-вот закончить школу. Сообщается, парня похоронили вчера.