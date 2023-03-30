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НовостиОбщество30 марта 2023 12:03

В Уфе до 24 апреля частично ограничили проезд на перекрестке Большой Гражданской и Галле

Это связано с капитальным ремонтом напорного коллектора
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе до 24 апреля перекрыли половину проезжей части на перекрестке улиц Большой Гражданской и имени Города Галле

В Уфе до 24 апреля перекрыли половину проезжей части на перекрестке улиц Большой Гражданской и имени Города Галле

В Уфе с сегодняшнего дня, 30 марта, до 24 апреля перекрыли половину проезжей части на перекрестке улиц Большой Гражданской и имени Города Галле. Ограничение на дороге распространяется до дома №35 по улице Малой Гражданской. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

Как пояснили в учреждении, меру пришлось ввести из-за второго этапа капитального ремонта напорного коллектора. Водителям посоветовали заранее планировать свой маршрут.

Напомним, накануне мэрия Уфы перенесла срок перекрытия улицы Колгуевской с 14 апреля на 22 мая.