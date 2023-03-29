Мэрия Уфы перенесла перекрытие улицы Колгуевской на 22 мая

фото: Telegram // Ратмир Мавлиев

В Уфе улица Колгуевская на участке между Пугачева и Бакинской будет перекрыта с 22 мая по 31 августа. Ранее ограничение планировалось ввести уже 15 апреля, однако администрация решила его перенести. Об этом в своем телеграм-канале 29 марта сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Несколько раз собирал коллег и подрядчика, обсуждали самые разные варианты, чтобы создать как можно меньше неудобств нашим жителям, – написал сити-менеджер. – Решили, что нужно дать спокойно закончить учебный год школьникам, которые почти каждый день ездят по этой дороге.

Напомним, проезд по Колгуевской ограничат из-за строительства водовода. Поскольку пришлось перенести сроки перекрытия улицы, то сократится и продолжительность работ на объекте. По словам Мавлиева, подрядчик – компания «Нефтекгазстрой» – заявил о готовности строить водовод в круглосуточном режиме. В заключение чиновник попросил жителей с пониманием отнестись к ограничениям: «Без реализации таких масштабных проектов развитие Уфы невозможно».