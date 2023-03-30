В Башкирии условным сроком отделался водитель, из-за которого погиб 34-летний мотоциклист

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии Нефтекамский городской суд вынес приговор водителю, из-за которого погиб 34-летний мотоциклист. Об этом рассказала объеденная пресс-служба судов республики.

Авария случилась 1 сентября 2022 года на улице Янаульская. 71-летний горожанин за рулем Lada Vesta при повороте налево выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом Honda. Двухколесный транспорт вспыхнул в ту же секунду, от удара водителя отбросило в Hyundai Creta. В результате 34-летний мужчина скончался на месте, также с различными травмами была госпитализирована 68-летняя пассажирка «Лады».

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и раскаяние мужчины, добровольное частичное возмещение им морального вреда, его участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также позицию потерпевших о снисхождении. Кроме того, было принято во внимание то, что погибший управлял спортивным мотоциклом, который не имел допуска к эксплуатации на дорогах общего пользования. Помимо прочего, пострадавший ехал, существенно превышая скорость.

71-летнему жителю Нефтекамска назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок. Также его на 48 месяцев лишили водительских прав.

– Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск матери, супруги и сыновей погибшего, взыскав компенсацию морального вреда на общую сумму 1 000 000 рублей, а также расходы на юридические услуги в размере 12 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, – поведала объеденная пресс-служба судов республики.