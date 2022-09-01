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Происшествия1 сентября 2022 17:59

В Башкирии в массовой аварии с легковушками и мотоциклом погиб байкер

Смертельная авария произошла поздно вечером в Нефтекамске
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Поздно вечером, 1 сентября, в Нефтекамске произошла массовая авария с участием мотоциклиста и двух автомобилей. По данным ГИБДД по Башкирии, смертельная авария случилась в десятом часу вечера на улице Янаульская. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции и других экстренных ведомств.

В результате столкновения мотоцикла с двумя легковыми автомобилями скончался 34-летний водитель двухколесного транспорта. Подробности ДТП уточняются, сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства происшествия. О пострадавших в автомобилях не сообщается.