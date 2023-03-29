В Башкирии простились с погибшим в СВО 23-летним рядовым Владимиром Тарасевичем

фото: vk.com // Администрация Иглинского района РБ

Сегодня, 29 марта, в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии состоялась церемония прощания с 23-летним рядовым Владимиром Тарасевичем, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.

– Владимир Тарасевич был добрым, отзывчивым парнем, увлекался спортом - волейболом, боксом. Имел много друзей. Выражаем глубокие слова соболезнования родным и близким Владимира, – рассказали в муниципалитете.

фото: vk.com // Администрация Иглинского района РБ

По данным издания «Иглинские вести», Владимир Тарасевич родился 11 апреля 1999 году. Окончил девять классов сельской школы. После этого поступил в Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности по специальности, где изучал пожарную безопасность. Весной 2017 года его призвали на срочную службу. Молодой человек проходил ее в Хабаровском крае. Затем подписал контракт и еще год отслужил там же. Осенью прошлого года Тарасевич вновь вступил в ряды армии России.

Напомним, накануне в Башкирии также простились с погибшим в СВО 33-летним ветераном грузино-абхазского конфликта.