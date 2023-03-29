В Башкирии простились с погибшим в СВО с 33-летним ветераном грузино-абхазского конфликта

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Недавно в башкирском городе Октябрьский простились с погибшим в ходе специальной военной операции 33-летним младшим сержантом Константином Дубининым.

Константин Андреевич учился в Башкирской гимназии №4, затем в 2006 году окончил Октябрьский коммунально-строительный колледж, получив специальность слесаря. Затем служил в российской армии на различных должностях. Участвовал в боевых действиях, в частности, в зоне грузино-абхазского конфликта. Был награжден нагрудным знаком «За службу на Кавказе».

После службы в Вооруженных силах работал слесарем механосборочных работ на предприятии «НПП БАСЭТ». 27 октября прошлого года в рамках частичной мобилизации отправился на Донбасс, где занимал пост наводчика мотострелковой роты.

9 марта Константина Андреевича не стало. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

– От всего сердца искренне соболезную семье погибшего, его друзьям и коллегам. У Константина остались мама, дочь. Одних их не оставим, всем городом будем поддерживать и помогать, – написал на своей личной странице глава администрации города Октябрьский Алексей Шмелев.