В Башкирии из-за ранней весны начали фиксировать первые случаи укусов клещей

В Башкирии под конец марта начали фиксировать первые случаи жалоб жителей на укусы клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии под конец марта начали фиксировать первые случаи жалоб жителей на укусы клещей. Членистоногие активизировались на фоне ранней весны. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Ведомство призвало граждан при посещении территорий, опасных по распространению клещей, соблюдать меры профилактики: надевать закрытую одежду с плотными манжетами и головной убор, а также использовать акарицидные и реппелентные средства. После прогулок обязательно нужно осмотреть одежду и кожу на наличие клещей.

В Роспотребе добавили, что в 2023 году обработка территорий скверов, парков и мест массового скопления людей на общей площади более 4 тыс. гектар планируется в апреле-мае.