Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 14:05

В Башкирии из-за ранней весны начали фиксировать первые случаи укусов клещей

Роспотребнадзор республики обратился к жителям с профилактическими рекомендациями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии под конец марта начали фиксировать первые случаи жалоб жителей на укусы клещей

В Башкирии под конец марта начали фиксировать первые случаи жалоб жителей на укусы клещей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии под конец марта начали фиксировать первые случаи жалоб жителей на укусы клещей. Членистоногие активизировались на фоне ранней весны. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Ведомство призвало граждан при посещении территорий, опасных по распространению клещей, соблюдать меры профилактики: надевать закрытую одежду с плотными манжетами и головной убор, а также использовать акарицидные и реппелентные средства. После прогулок обязательно нужно осмотреть одежду и кожу на наличие клещей.

В Роспотребе добавили, что в 2023 году обработка территорий скверов, парков и мест массового скопления людей на общей площади более 4 тыс. гектар планируется в апреле-мае.