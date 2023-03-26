В Башкирии назвали топ-6 районов по заболеваемости клещевым энцефалитом

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Роспотребнадзор Башкирии назвал топ-6 районов по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом.

Как рассказала пресс-служба управления, республика является неблагополучным регионом по заболеваемости данной инфекцией. По словам специалистов, каждый в эпидсезон по случаю присасывания клещей в республиканские медорганизации республики обращаются от 10 до 20 тысяч человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, за эпидемический сезон прошлого года в Башкирии было зафиксировано 28 заболевания клещевым вирусным энцефалитом, что на восемь больше чем в 2021-ом. Среди детей до 17 лет в 2022-ом было зарегистрировано семь случаев (2021 – один случай).

Заболеваемость энцефалитом в минувшем году была зафиксирована в 10 муниципалитетах из 63.Выше среднереспубликанского показателя заболеваемость инфекцией была зарегистрирована в Белорецком (12 случаев), Кигинском (два), Салаватском (два); Дуванском (два), Балтачевском (один) и Караидельском (один) районах.