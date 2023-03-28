В Башкирии из-за паводка закрыли движение на 3 дорогах

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии из-за паводка введены ограничительные меры на трех региональных дорогах.

Как сообщила пресс-служб республиканского Министерства транспорта и дорожного хозяйства, сегодня, 28 марта, с 10:00 перекрыто движение для всех видов транспорта на участке дороги рядом с деревней Набережный в Бижбулякском районе на участке от нулевого до второго километра в связи с паводком. Ориентировочно ограничение продлится до конца недели – до 10:00 2 апреля.

В тоже время на тот же срок было закрыто движение для транспорта на участке дороги Южный обход села Иглино в Иглинском районе. Объезд, как утверждает Минтранс, возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная горка-Павловка.

– Время окончания ограничения может быть скорректировано в связи с погодными условиями. Просим водителей с пониманием отнестись к ограничениям, – заявило дорожное ведомство.

Напомним, вчера, 27 марта, в Баймакском районе Башкирии из-за подъема уровня паводковых вод перекрыли движение на участке местной дороги Сибай-Туяляс с нулевого по 13 километр.