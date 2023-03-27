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НовостиОбщество27 марта 2023 12:46

В Башкирии из-за подъема паводковых вод перекрыли 13-километровый участок дороги

Об ограничении предупредил начальник региональной ГИБДД
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 27 марта, в Баймакском районе Башкирии из-за подъема уровня паводковых вод перекрыли движение на участке местной дороги Сибай-Туяляс с 0 по 13 километр. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ситуация на проезжей части не нормализуется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Главный гаишник республики попросил водителей заранее продумать, как объезжать закрытый участок.

Напомним, ранее начальница башкирского Гидрометцентра сказала, что вскрытие рек в регионе ожидается на 7-10 дней раньше средних дат.