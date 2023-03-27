В Башкирии из-за подъема паводковых вод перекрыли 13-километровый участок дороги

Кадр видео: Telegram // Владимир Севастьянов

Сегодня, 27 марта, в Баймакском районе Башкирии из-за подъема уровня паводковых вод перекрыли движение на участке местной дороги Сибай-Туяляс с 0 по 13 километр. Ограничение будет действовать до тех пор, пока ситуация на проезжей части не нормализуется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Главный гаишник республики попросил водителей заранее продумать, как объезжать закрытый участок.

Напомним, ранее начальница башкирского Гидрометцентра сказала, что вскрытие рек в регионе ожидается на 7-10 дней раньше средних дат.