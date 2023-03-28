В Уфе за нецелевую растрату 17 млн рублей осудят экс-гендиректора «Башкоммунэнерго»

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В Уфе перед судом предстанет бывший генеральный директор «Башкоммунэнерго». Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Бывшего экс-руководителя организации правоохранители обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как ранее сообщил региональный Следственный комитет, с целью получения прибыли бывший гендиректор неправомерно воспользовался деньгами выделенными республикой в качестве субсидии.

Обвиняемый закупил оборудование на 17 миллионов рублей и еще до получения товара заключил договор о его поставке по повышенной стоимости третьей коммерческой организации, оформив документацию таким образом, будто оборудование уже было доставлено и отправлено получателю. Тем не менее, все деньги были похищены неизвестными, а оборудование так никто и не получил.

Таким образом, республике был нанесен материальный ущерб на те самые 17 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере» и «Растрата».

– Обвиняемый не признал вину в совершении преступлений. В целях возмещения вреда на его имущество наложен арест, – поведали прокуроры.

Как ранее сообщил СК, мужчина был помещен под домашний арест. Материалы уголовного дела в отношении него направлены Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.