В Уфе посажен под домашний арест экс-гендиректор «Башкоммунэнерго»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе посажен под домашний арест бывший генеральный гендиректор предприятия «Башкоммунэнерго». Об этом рассказали сотрудники пресс-службы регионального Следственного комитета.

Бывшего экк-руководителя организации правохоранители обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следователей, с целью получении прибыл бывший гендиректор неправомерно воспользовался деньгами выделенными республикой в качестве субсидии.

Обвиняемый закупил оборудование на 17 миллионов рублей и еще до получения товара заключил договор о его поставке по повышенной стоимости третьей коммерческой организации, оформив документация таким образом, будто оборудование уже было доставлено и отправлено получателю. Тем не менее, все деньги были похищены неизвестными, оборудование так никто и не получил.

Таким образом, республике был нанесен материальный ущерб на те самые 17 миллионов рублей. По факту случившегося возбуждено дело по статье за мошенничество.

В результате бюджету республики причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму. По факту хищения денежных средств возбуждено дело по факту мошенничества. Обвиняемый находится под домашним арестом.