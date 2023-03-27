Хабиров поручил организовать встречу большой группы мобилизованных

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Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве поручил организовать встречу большой группы мобилизованных, которые вернутся в отпуск из зоны специальной военной операции. Соответствующее задание на оперативном совещании в местном правительстве 27 марта он дал руководителю своей администрации Максиму Забелину.

– Наши мобилизованные военнослужащие сейчас начинают возвращаться в отпуска. Мы ждем в начале апреля большую группу наших военнослужащих – несколько сотен наших ребят придут, – сказал Хабиров. – Продумайте порядок отправки автобусов, чтобы вода там была, сопровождение, продумайте, на границе как встречаем. Понятно, они приезжают отдохнуть и с семьями побыть. Какие-то вопросы возникают – надо решать.

Напомним, на том же оперативном совещании глава Башкирии отчитал министра транспорта и вице-премьера республики. Причиной стал ямочный ремонт дорог.