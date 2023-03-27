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НовостиОбщество27 марта 2023 8:13

«Думаете, я прощу это?»: Хабиров отчитал главу Минтранса и зампремьер-министра Башкирии за ямочный ремонт дорог

Хабиров раскритиковал главу Минтранса и зампремьер-министра Башкирии за ремонт дорог
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой жестко отчитал главу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова и заместителя премьер-министра Алана Марзаева за ямочный ремонт дорог.

– Почему я не рад вашей работе? Я долбил вас всю прошлую неделю: вас лично, вашего замечательного зампремьер-министра Марзаева. У вас один аргумент был: асфальтовые заводы мы не можем запустить, потому что это неправильно. Существует масса всевозможной техники, которая сама подогревает, сама готовит для ямочного ремонта, значит, и делает. Вы мне вдвоем встали в такую защиту… Вы что думаете, я вам прощу, что ли, это? Я сегодня разнесу вас (речь о предстоящем совещании в формате «Дорчас» – Ред.), понятно? Готовьтесь. Что думаете, мне не докладывают, что ли? Готовьтесь, сегодня получите по полной программе, – пригрозил Хабиров.