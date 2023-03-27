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НовостиОбщество27 марта 2023 9:05

Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что улицы Уфы будут приведены в порядок до 10 апреля

Силами городских предприятий будут организованы субботники
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой, что улицы столицы Башкирии будут приведены в порядок до 10 апреля.

– Мы уже приступили к субботникам. Еженедельно силами всех предприятий города будут организованы субботники. В пятницу после обеда приступаем. До 10 апреля, думаю, что мы всю эту работу завершим, – заверил градоначальник.

После доклада Мавлиева глава Башкирии Радий Хабиров призвал и остальных глав муниципалитетов подключиться к работе.