Мэр Ратмир Мавлиев заявил, что улицы Уфы будут приведены в порядок до 10 апреля

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил в ходе оперативного совещания в Центре управления республикой, что улицы столицы Башкирии будут приведены в порядок до 10 апреля.

– Мы уже приступили к субботникам. Еженедельно силами всех предприятий города будут организованы субботники. В пятницу после обеда приступаем. До 10 апреля, думаю, что мы всю эту работу завершим, – заверил градоначальник.

После доклада Мавлиева глава Башкирии Радий Хабиров призвал и остальных глав муниципалитетов подключиться к работе.