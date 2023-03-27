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НовостиОбщество27 марта 2023 7:43

Хабиров призвал всех выйти на субботники

К 10 апреля Уфа и другие города должны очистить свои улицы от снега и грязи
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
К 10 апреля республика должна попрощаться со снегом и грязью, оставшейся после зимы

К 10 апреля республика должна попрощаться со снегом и грязью, оставшейся после зимы

Фото: "КП" Архив

Радий Хабиров призвал всех подключиться к уборке города и выйти на весенние субботники. Об этом он заявил во время очередного оперативного совещания в правительстве республики. Сначала он задал вопрос мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву – сколько времени потребуется, чтобы разворошить весь старый снег и убрать грязь в городе. Получив ответ, что уже на этой неделе начнутся субботники, а к 10 апреля Уфа будет чистой, Хабиров призвал и остальных глав муниципалитетов подключиться к работе.

- Чего тянуть. Даже если где-то снег выпадет, и такое у нас возможно, вы эту работу делайте. Мобилизуйте людей, мобилизуйте службы. Снег в этом году сошел раньше, поэтому есть возможность расчистить города к этому сроку, - подчеркнул глава Башкирии.