Хабиров призвал всех выйти на субботники

К 10 апреля республика должна попрощаться со снегом и грязью, оставшейся после зимы Фото: "КП" Архив

Радий Хабиров призвал всех подключиться к уборке города и выйти на весенние субботники. Об этом он заявил во время очередного оперативного совещания в правительстве республики. Сначала он задал вопрос мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву – сколько времени потребуется, чтобы разворошить весь старый снег и убрать грязь в городе. Получив ответ, что уже на этой неделе начнутся субботники, а к 10 апреля Уфа будет чистой, Хабиров призвал и остальных глав муниципалитетов подключиться к работе.

- Чего тянуть. Даже если где-то снег выпадет, и такое у нас возможно, вы эту работу делайте. Мобилизуйте людей, мобилизуйте службы. Снег в этом году сошел раньше, поэтому есть возможность расчистить города к этому сроку, - подчеркнул глава Башкирии.