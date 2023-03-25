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НовостиОбщество25 марта 2023 7:17

Один погиб и двое пострадали в аварии с грузовиком на трассе в Башкирии

В ГИБДД республики сообщили первые подробности ДТП
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Аургазинском районе Башкирии в аварии между автомобилями погиб житель республики, езе двое получили травмы. По данным главы ГИБДД региона Владимир Севастьянова, ДТП произошло 24 марта во втором часу дня.

По предоставленной информации, на 91 км дороги Уфа-Оренбург столкнулись машины ВАЗ-2112 с 27-летним парнем за рулем и грузовым КамАЗом. В результате столкновения на месте погиб 29-летний пассажир автомобиля. Водитель и пассажир госпитализированы с травмами в больницу. Со слов водителя ВАЗ-2112, он заснул за рулем.