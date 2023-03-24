Водитель мусоровоза из Башкирии спас кролика от гибели под прессом

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В Стерлитамаке водитель мусоровоза достал кролика из контейнера для ТКО. О спасении животного рассказали в пресс-службе «Эко-сити» в социальных сетях. Представители компании отметили, что ушастому очень повезло, что его заметили.

– Обычно до сортировки мусора такие питомцы не доезжаю живыми. Дело в том, что внутри мусоровоза установлен пресс. Котят, щенят и других животных, увы, часто выбрасывают в пакетах в контейнеры, – отмечается в сообщении. Представители регионального оператора также отметили, что животных пытаются также спасти и работающие на сортировочных лентах люди, но чаще всего спасать уже некого. После случившегося в компании обратились к жителям республики с просьбой не выбрасывать животных в контейнерные баки.

– В 90% случаев, когда питомец оказывается в контейнерном баке, шансов остаться в живых уже очень мало, – заключили спасители кролика.