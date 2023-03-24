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НовостиОбщество24 марта 2023 10:40

В Башкирии простились с погибшим в СВО Александром Гизатуллиным

Военнослужащий погиб за рулем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Олег Голов

фото: vk.com // Олег Голов

В башкирском городе Благовещенске простились с Александром Гизатуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 24 марта сообщил глава муниципалитета Олег голов.

– Горько и печально на душе. Был бесстрашным и мужественным. Он не сомневался, что нужен там, в зоне самых боевых действий, очень верил, что сможет быть там полезным. Смелый и решительный, в нем кипела кровь, он осознанно шел выполнять поставленные задачи, – написал чиновник. – Очень тяжело осознавать, что впереди у него была целая жизнь.

Голов отметил, что Гизатуллин был отличным водителем и автомехаником и легко справлялся с любой техникой. Погиб военнослужащий за рулем, выполняя поставленную командованием задачу.

Чиновник принес соболезнования матери, отцу, супруге и близким погибшего.

Напомним, накануне в Аскинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с погибшим в СВО ветераном Чечни и отцом троих детей Ильшатом Самиевым.