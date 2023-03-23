В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни и отцом 3 детей Ильшатом Самиевым

Фото: askino.bashkortostan.ru

В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в ходе специальной военной операции Ильшатом Самиевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Ильшат Фангатович родился 5 октября 1976 года в городе Бекабад Республики Узбекистан. В 1988 году его семья переехала в поселок Ташкиново Краснокамского района Башкирии, там будущий военнослужащий окончил среднюю школу. В 1994-ом Самиевы переехали село Аскино. В этот же году Ильшат поступает в Дуванский совхоз-техникум.

С 1997 года Самиев проходит срочную службу в армии в Волгограде, после которой на протяжении шести лет работает ветеринаром, также в это время он заочно получает образование на факультете ветеринарии в Башкирском государственном аграрном университете.

– После окончания университета с 2006 по 2011 годы проходил службу по контракту в войсковой части в поселке Алкино Республики Башкортостан. Участник боевых действий в Чеченской Республике. С 2012 по 2017 годы служил по контракту в Республике Таджикистан в городе Душанбе, с 2018 по 2020 годы служил по контракту в городе Тоцкий, – рассказывают земляки.

В 2020 году Ильшат Фангатович ушел в звании сержанта в отставку. Он был удостоен медали Министерства обороны России «За отличие в военной службе». 8 февраля текущего года Самиев добровольцем отправился в зону СВО.

– Ильшат Фангатович был жизнерадостным и светлым человеком. У него остались мать, супруга и трое детей, – поведала администрация Аскинского района.