Смотреть кино и путешествовать: туристы из Башкирии сочетают любимые виды отдыха

Кинотуризм относится к относительно новому виду отдыха, который лишь набирает популярность среди россиян. МегаФон проанализировал обезличенные данные своих абонентов и выяснил, по каким киноместам России предпочитают путешествовать башкортостанцы.

Согласно статистическим данным оператора, Ростовская область в начале 2023 года оказалась особенно привлекательной для приезжающих из республики. В феврале в прокат вышел сериал «Раневская» о творческом пути актрисы. Его снимали в её родном городе Таганроге, а СМИ активно освещали кинопроцесс. Вероятно, интерес к жизни Фаины Георгиевны спровоцировал рост туристического потока. По данным администрации города, он увеличился почти в 1,5 раза. Кроме того, в 2020 году в Новочеркасске проходили съемки фильма «Дорогие товарищи!» о печальных событиях, происходивших в городе в 1962 году. Путешествуя по этим памятным местам, гости из Башкирии предпочитали делиться впечатлениями в соцсетях и по видеосвязи. Аналитики зафиксировали рост именно интернет-трафика, он составил 42%.

На второй строчке в рейтинге туристов из республики — Краснодарский край. В 2023 году абоненты компании посещали местные курорты чуть реже, чем прошлой зимой, однако их средний интернет-трафик остался на прежнем уровне. В этом регионе была снята советская комедия «Бриллиантовая рука». В начале фильма пароход «Михаил Светлов» отправлялся из Морского порта в Сочи, а сцены, где персонаж Андрея Миронова оказывается на необитаемом острове, снимались на Суджукской косе в Новороссийске, где всегда довольно людно. В Геленджике многие туристы снимают «сторис» с локациями фильма «Горько!». Он рассказывает, насколько свадебная церемония в реальной жизни может отличаться от идеальных фотографий в соцсетях.

Замыкает тройку лидеров популярных направлений для кинотуризма Дагестан. Туристический поток из Башкирии здесь увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом для связи с близкими абоненты МегаФона предпочитали и интернет (рост 65%), и голос (рост 24%). Дагестан занимает особое место как в советском, так и в российском кинематографе. Начиная с 1920 х годов прошлого века здесь снимают фильмы, многие из которых популярны по сей день. Один из таких — «Белое солнце пустыни», создатели которого выбрали локации в районе бархана Сары Кум.

Для обеспечения растущих интернет потребностей путешественников МегаФон постоянно модернизирует уже существующие объекты связи, улучшая покрытие и увеличивая ёмкость, а также запускает новые. Также для любителей общения с помощью социальных сетей в феврале этого года МегаФон увеличил пропускную способность в «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Telegram. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера.