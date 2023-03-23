В ходе СВО погиб 30-летний мобилизованный из Башкирии Рамиль Кузьмин

фото: vk.com // Администрация Кармаскалинского района

В ходе специальной военной операции погиб 30-летний Рамиль Кузьмин из села Прибельский Кармаскалинского района Башкирии. Он был призван в армию в октябре прошлого года в рамках частичной мобилизации. Об этом 23 марта сообщила местная администрация.

– Рамиль Валерьевич погиб 28 февраля на территории Луганской народной республики в результате получения тяжелого ранения. К сожалению, он не успел создать семью. Но сегодня его оплакивают родители, брат, родные, близкие и все жители Кармаскалинского района, – передали представители районной власти.

В администрации рассказали, что после окончания школы Кузьмин получил профессию в филиале Аургазинского многопрофильного колледжа. Пройдя срочную службу в 2012 год, он подписал контракт с Минобороны. Спустя шесть лет уволился и работал на предприятия Кармаскалинского района.

Прощание с военнослужащим состоится 25 марта в Парке Победы. О времени траурной церемонии будет известно позже.

Напомним, накануне стало известно о том, что в СВО погиб рядовой доброволец из Нефтекамска Денис Богданов.