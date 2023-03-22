Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 18:09

В СВО погиб доброволец из Башкирии Денис Богданов

Он не дожил до своего 40-летнего юбилея всего 3 дня
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/neftcity_adm

Фото: vk.com/neftcity_adm

В зоне специальной военной операции погиб житель башкирского города Нефтекамск рядовой Денис Богданов. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Денис Дмитриевич родился 12 марта 1983 года. Он добровольно стать участником СВО и подал заявку через портал Госуслуги. 27 октября прошлого года его призвали в ряду российской армии в рамках частичной мобилизации через войсковую часть в Казани.

Денис Богданов не дожил до своего 40-летнего юбилея всего три дня – его не стало 9 марта.

– Это наша общая боль и невосполнимая утрата. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Светлая память! – написала пресс-служба нефтекамской администрации.

Церемония прощания с погибшим военнослужащим состоится послезавтра, 24 марта, в 10:00 у Нефтекамской филармонии.