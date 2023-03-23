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НовостиОбщество23 марта 2023 8:34

В Башкирии перечислили подорожавшие и подешевевшие за неделю продукты

Макароны за неделю выросли в цене на 3,1%
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за неделю макароны подорожали на 3,1% – до 78 рублей за килограмм

В Башкирии за неделю макароны подорожали на 3,1% – до 78 рублей за килограмм

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за неделю макароны подорожали на 3,1% – до 78 рублей за килограмм. Об этом сообщил Баштстат, сравнивший цены в магазинах за 13 и 20 марта.

Кроме макарон, в стоимости в республике выросли лук (на 2,2% – до 54 руб.), творог и сахарный песок (на 2,1% – до 378 и 58,5 руб. соответственно).

В то же время подешевели свежие огурцы (на 4,6% – до 144,5 руб.) и гречка (на 2,1% – до 62,5 руб.).

Напомним, в начале недели глава Башкирии Радий Хабиров после поездки в Иран заявил, что цены там в 2-3 раза ниже, чем в республике.