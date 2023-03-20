Глава Башкирии Хабиров: цены в Иране в два-три раза ниже, чем у нас

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Глава Башкирии Радий Хабиров после поездки в Иран заявил, что цены там «раза в два-три» ниже, чем в республике. Об этом он сказал на оперативном совещании в местном правительстве 20 марта.

– Поездка была очень насыщенной. Иран – это наследница древнейшей и очень красивой цивилизации. Я прошу аэропорт [Уфы], настоятельно нас поддержать в вопросе открытия авиарейсов [в Иран]. Там какие-то преимущества дать и скидки. Я бы сам с удовольствием взял рюкзак, и поехал – посмотрел. Довольно безопасная страна. Очень вкусная еда. Цены, конечно, раза в два-три меньше наших, – сказал руководитель региона.

Напомним, Хабиров побывал в Иране в составе башкирской делегации на прошлой неделе. Там он провел несколько встреч с представителями власти.