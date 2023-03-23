Мэр Уфы проинспектировал город на велосипеде

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Сегодня утром, 23 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев проинспектировал город на велосипеде. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Весна вступает в свои права, а с ней из-под снега появляется мусор и ямы. Продолжаю утренние объезды города, чтобы лично оценить ситуацию! – написал сити-менеджер.

Он отметил, что работы в башкирской столице много, «но мы ее не боимся». В начале текущей недели чиновник заявил, что открыл велосезон.

Напомним, на последнем оперативном совещании в администрации Уфы Мавлиев отчитал чиновника за отсутствие тротуара.