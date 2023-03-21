Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отчитал чиновника за отсутствие тротуара

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 21 марта, мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе оперативного совещания в городской администрации отчитал начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константина Паппе за отсутствие тротуара улице Менделеева.

– Константин Павлович, вы мне в том году обещали тротуар по улице Менделеева 200 метров сделать, и привезли уже туда гранитные бордюры, меня успокоили, что «все уже, приступаем к работе», а сейчас ни тротуара, ни бордюров, – обратился к чиновнику сити-менеджер.

– Ратмир Рафилович, бордюры выставлять начали, дальше в связи с погодными условиями просто не стали брак делать – там в ноябре уже отрицательные температуры [были]. В этом году завершим эту работу, – ответил ему чиновник.

Мавлиев принял доводы Паппе и поручил к 1 мая восстановить участок.