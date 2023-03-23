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НовостиОбщество23 марта 2023 5:02

Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли женщине, застрявшей на трассе с пробитым колесом

Гаишников поблагодарили в соцсетях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Элина Хужиахметова

фото: vk.com // Элина Хужиахметова

Сотрудники ГИБДД Башкирии вместе с коллегами из Челябинской области помогли женщине, которая застряла на трассе Белорецк-Магнитогорск из-за пробитого у автомобиля колеса. 21 марта она поблагодарила гаишников за неравнодушие в соцсетях.

– Сотрудники двух экипажей ДПС не проехали мимо, остановились, поменяли колесо! Выражаю вам глубокую благодарность за оказанную поддержку и помощь, за неоценимое внимание к водителям на дороге, за человеческое тепло, – написала жительница Белорецка Элина Хужиахметова в своих соцсетях.

фото: vk.com // Элина Хужиахметова

фото: vk.com // Элина Хужиахметова

Напомним, на днях в Уфе сотрудники ДПС спасли жизнь горожанке, выпавшей на ходу из машины.