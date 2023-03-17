В Уфе сотрудники ДПС спасли жизнь выпавшей на ходу из Mitsubishi женщине

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе сотрудники ДПС спасли жизнь выпавшей из машины женщины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Младшие лейтенанты Ильнур Нисапов и Сергей Мусин во время патрулирования проспекта Салавата Юлаева увидели на дороге женщину возле Mitsubishi. Полицейские подъехали, водитель иномарки рассказал, что его пассажирка выпала из автомобиля прямо во время движения, как предполагается, из-за приступа болезни.

Инспекторы осмотрели женщину. Она не подавала признаков жизни, сотрудники ГИБДД стали по очереди проводить непрямой массаж сердца, чтобы поддерживать кровообращение в организме пострадавшей. По рации была вызвана скорая медицинская помощь, которые впоследствии доставили женщину в больницу.