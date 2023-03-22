С 26 марта Uzbekistan Airways запустит авиарейсы из Уфы в Ташкент

С воскресенья, 26 марта, увеличится число авиарейсов из Уфы в столицу Узбекистана Ташкент Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С воскресенья, 26 марта, увеличится число авиарейсов из Уфы в столицу Узбекистана Ташкент. Об этом сообщил башкирский Минтранс.

Как пояснили в ведомстве, новые рейсы запустит авиакомпания Uzbekistan Airways. Она намерена выполнять их дважды в неделю: по воскресеньям и вторникам. Полеты будут обслуживать лайнеры Аirbus A320/A320-Neo. Они вмещают до 188 пассажиров.

В Минтрансе напомнили, что сейчас рейсы из Уфы в Ташкент обслуживает авиакомпания Utair. Полеты на Вoieng 737-800 совершаются раз в неделю – по четвергам.

Напомним, в начале марта в Уфе запустили прямые полеты в Минск.