Из Уфы в Минск 6 марта запустили прямые авиарейсы

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Сегодня, 6 марта, из Уфы в Минск запустили прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Полеты SSJ100 в столицу Беларуси осуществляет авиакомпания «Red Wings». Лайнеры SSJ100 будут летать в Минск раз в неделю – каждый понедельник. Время полета составляет два с половиной часа.

– Билеты можно приобрести на сайте перевозчиков или оформить их через авиакассу аэропорта, – сообщила пресс-служба Минтранса республики.