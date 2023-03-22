В парке в Башкирии обнаружили труп мужчины

фото: vk.com // Караидель Главный

Утром 22 марта в одном из парков башкирского села Караидель был обнаружен труп мужчины. Информация с кадрами с места происшествия появилась в соцсетях. Случай «КП-Уфа» подтвердили в региональном МВД. Там рассказали, что покойному было 46 лет.

– Мужчина мог скончаться в результате заболевания, так как при жизни жаловался на боли в сердце. Прибывшие медики констатировали смерть. Тело было перевезено в морг с помощью транспорта, выделенного местным сельсоветом, – передали в правоохранительном ведомстве.

Напомним, ранее в Уфе вынесли приговор местному жителю, который убил подругу, хранил ее тело в гараже, а затем спрятал его в парке.