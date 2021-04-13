Уфимец три месяца хранил труп подруги в гараже, а затем спрятал тело в парке

фото: СК РБ

Сегодня, 13 апреля, Верховный суд Башкирии вынес приговор 45-летнему уфимцу Михаилу Бухарину. Его судили за разбойное нападение и убийство знакомой, тело которой он закопал в городском парке.

Преступление произошло в январе 2019 года, когда мужчина узнал о том, что его подруга продала квартиру и имеет на руках крупную сумму денег. Подсудимый назначил встречу своей жертве, сказав, что собирается вернуть ей долг. Бухарин завел знакомую в свой гараж, где накинул ей на шею веревку и удерживал до тех пор, пока 35-летняя женщина не перестала дышать. Затем уфимец похитил у убитой 2,2 млн рублей. Сначала он оставил труп в гараже, а спустя три месяца закопал его в парке имени Калинина. Погибшая тем временем была объявлена пропавшей без вести.

Следователи смогли выйти на подсудимого спустя полтора года – после того нашли очевидца убийства, который долгое время молчал, потому что боялся расправы со стороны Бухарина. Последний в конечном счете был задержан.

– В ходе проведения следственных действий и поисковых мероприятий с целью обнаружения тела потерпевшей, подсудимый ударил лопатой сотрудника полиции и попытался скрыться в лесном массиве, однако, вскоре был задержан. Полицейскому был причинен легкий вред здоровью. Тело потерпевшей в итоге было обнаружено, – сообщили в Следственном комитете Башкирии.

фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии

Подсудимый частично признал вину в преступлениях. Суд приговорил его к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. С мужчины в пользу стороны потерпевшей взыскали 2,24 млн рублей материального ущерба и 500 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда. Бухарина, по данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, также обязали выплатить пострадавшему от его рук полицейскому 160 тысяч рублей: 80 тысяч - материальный ущерб, 50 тысяч - компенсация морального вреда и 30 тысяч - процессуальные издержки.