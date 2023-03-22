Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения потолка в столовой школы в Уфе

фото: vk.com // Информационный центр СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления Игорю Пашнину возбудить уголовное дело из-за обрушения панелей потолка в столовой одной из школ Уфы. Сообщение об этом появилось 22 марта в информационном центре ведомства.

Со ссылкой на СМИ там передали, что инцидент произошел, когда у детей был прием пищи. Бастрыкин распорядился предоставить ему доклад о первоначально установленных обстоятельствах случая и результаты расследования по его итогам.

Напомним, ранее сообщалось, что в школе №100 обсыпалась облицовка потолка. В происшествии обошлось без пострадавших.