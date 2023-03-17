В Уфе в столовой школы обрушился потолок

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Советском районе Уфе в столовой школы №100 обрушился потолок. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП случилось в посудомоечном цехе столовой, там обсыпалась облицовка потолка. К счастью, в результате произошедшего ни учащиеся, ни учителя, ни сотрудники пищеблока не пострадали. Сейчас в учреждении организовано привозное питание.

Прокуроры организовали проверку, в ходе которой оценят действиям должностных лиц школы, органов исполнительной власти, а также контролирующих органов на предмет соблюдения прав детей на получение образования в безопасных для их жизни и здоровья условиях. По результатам мероприятий при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.