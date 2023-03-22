Минтранс Башкирии заявил, что лимита на поездки по карте «Алга» не будет

фото: Talegram // Минтранс Башкортостана

Министерство транспорта Башкирии 22 марта заявило, что никакого лимита на количество поездок на общественном транспорте по карте «Алга» с 1 апреля не будет. О планируемом ограничении, как выяснилось не связанным непосредственно с самой «Алгой», накануне сообщили в МФЦ республики и региональном регистре социальных карт.

– По состоянию на 22 марта изменения по обслуживанию карты «Алга» не вносились и в ближайшее время не планируется вносить. Жители Башкортостана могут пользоваться картой «Алга» при оплате проезда в общественном транспорте на прежних условиях: стоимость проезда по карте «Алга» на автобусах ГУП «Башавтотранс» составляет 28 рублей, на электротранспорте МУП «УИТ» – 25 рублей, – передали в ведомстве.

Там пояснили, что недавно в порядок организации перевозок отдельных категорий граждан были внесены изменения, которые касаются количества поездок только по единому социальному проездному билету. Если раньше льготники могли совершить по нему неограниченное количество поездок на автобусах, трамваях и троллейбусах, то с 1 апреля их число сократят до 90 в месяц.