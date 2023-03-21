В Башкирии установили лимит поездок по карте «Алга»

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В Башкирии установили лимит поездок по карте по Единому социальному проездному билету. Об этом рассказала пресс-служба МФЦ республики.

Речь идет о Социальных картах Башкортостана и картах жителя «Алга, Башкортостан». Уже с 1 апреля число поездок по социальному проездному, совершенных за оплаченный календарный месяц, не сможет превышать 90.

Согласно опубликованному на сайте правовой информации республики указу, подписанного премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым, в случае, если у пассажира карта при оплате не сработает или же ее у него нет, отдать за проезд придется 33 рубля.