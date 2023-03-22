Среднесуточная температура воздуха в апреле и мае 2023 года в Башкирии ожидается около нормы: 3-6° и 11-14° соответственно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднесуточная температура воздуха в апреле и мае 2023 года в Башкирии ожидается около нормы: 3-6° и 11-14° соответственно. Соответствующий вероятностный прогноз 21 марта опубликовал региональный Гидрометцентр.

Количество осадков в два последних месяца весны так же будет около нормы: в апреле 20-40 миллиметров, а в мае – 35-55.

Сегодня, 22 марта, местами по Башкирии пройдет небольшой дождь. Ветер южного направления в отдельных районах может усилиться до порывистого. Днем солнце прогреет воздух до +4, +9°.

Напомним, ранее республиканский Гидрометцентр сообщал, что в последнюю декаду марта в Башкирии будет теплее обычного на 4-7°.