Средняя температура воздуха в последнюю декаду марта в Башкирии будет на 4-7° выше нормы

Среднесуточная температура воздуха в последнюю декаду марта в Башкирии будет на 4-7° выше нормы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Среднесуточная температура воздуха в последнюю декаду марта в Башкирии будет на 4-7° выше нормы. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

– По республике продолжится активное снеготаяние, дальнейшее разрушение ледяного покрова на реках республики. В период с 26 марта по 9 апреля ожидается вскрытие степных рек, – передали специалисты.

Сегодня, 21 марта, в республике обойдется без существенных осадков. Днем на севере южный ветер может усилиться до порывистого. Солнце прогреет воздух до +2, +7°, а местами и до +11°.

22 марта днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +1,-4° (по юго-востоку похолодает до -9°), в светлое время суток потеплеет +4, +9°.