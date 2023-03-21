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НовостиПроисшествия21 марта 2023 18:54

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Уфе, в котором разбились мать и ее 3 детей

ЧП случилось сегодня днем на выезде из города
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП на выезде из Уфы, в котором пострадали четыре человека. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Авария случилась на третьем километре дороги Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись Renault Logan и Nissan Terrano, затем грузовик КамАЗ, который двигался в попутном направлении, врезался в «Ниссан». В результате произошедшего 35-летняя водитель внедорожника и ее трое детей трех, семи и десяти лет получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в медучреждения.

– Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, – заявило ведомство.