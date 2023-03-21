В Уфе в массовом ДТП разбились 35-летняя мать и ее 3 детей

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня днем, 21 марта, на въезде в Уфу в массовом ДТП пострадали четыре человека. Подробности происшествия в своем телеграм-канале рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По данным региональной дорожной полиции, ЧП случилось на третьем километре дороги Уфа-Оренбург. Здесь столкнулись Renault Logan и Nissan Terrano, затем грузовик КамАЗ, который двигался в попутном направлении, врезался в «Ниссан». В результате произошедшего 35-летняя водитель внедорожника и ее трое детей трех, семи и десяти лет получили травмы.

Как сообщили очевидцы, из-за случившегося инцидента образовалась огромная пробка.

– На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, – заявил в своей публикации Владимир Севастьянов.