Власти рассказали, как будут расширять маршрут «Уфимского ожерелья»

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Знаменитая прогулочная тропа «Уфимское ожерелье» будет расширена. Грандиозными планами поделился со своими подписчиками в соцсети глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников. Он написал, что уже с коллегами внимательно обследовали маршрут, после чего решили, что уже в 2023 году начнется благоустройство пешеходной тропы от набережной в Сипайлово до «Олимпик-парка». Подробный план работы и примерные сроки ее завершения чиновник пообещал сообщить позднее.

Напомним, ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал экотропу «Уфимское ожерелье» лучшим в России.