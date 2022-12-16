Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал экотропу «Уфимское ожерелье» лучшим в России. Своим впечатлениями об объекте он поделился в своем телеграм-канале.

Сегодня, 16 декабря, журналист потренировался в скандинавской ходьбе на территории комплекса. Тренировка, судя по опубликованному им видео, оставила яркие впечатления.

– Слушайте, ребята, вот это тренировка! «Уфимское ожерелье» – лучшее, что я видел в стране! Великолепно просто! Всем ЗОЖ, все Уфе, всем Башкортостан и биатлон! – заявил Губерниев.

Завтра, 17 декабря, в Уфе стартует четвретый этап Кубка России по биатлону. Начало гонок состоится в 11:00 и 14:00 в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон». Комментировать соревнования будет Дмитрий Губерниев.