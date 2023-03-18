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НовостиПроисшествия18 марта 2023 15:08

В Башкирии после наезда в больницу попали 4-летняя девочка и 7-летний мальчик

Прокуратура республики взяла под контроль расследование аварии
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В прокуратуре Башкирии взяли под контроль расследование обстоятельств наезда на двух детей. По предоставленным данным, в Нефтекамске 18 марта водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 4-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на Юбилейном проспекте, когда дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

В ведомстве намерены установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход административного разбирательства сотрудниками ГИБДД.