В Башкирии после наезда в больницу попали 4-летняя девочка и 7-летний мальчик

Фото: ГИБДД Башкирии

В прокуратуре Башкирии взяли под контроль расследование обстоятельств наезда на двух детей. По предоставленным данным, в Нефтекамске 18 марта водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 4-летнюю девочку и 7-летнего мальчика.

В ведомстве сообщили, что авария произошла на Юбилейном проспекте, когда дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

В ведомстве намерены установить все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход административного разбирательства сотрудниками ГИБДД.